قناة العربية تكشف أسباب عدم إطلاق سراح البغدادي المحمودي

تراجعت حكومة الوفاق عن إطلاق سراح البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام معمّر القذافي، رغمصدور قرار مؤخراً بالإفراج عنه لدواعٍ صحية، الأمر الذي خلّف جدلاً واسعاً.

وقال مصدر من عائلة البغدادي المحمودي لـ”العربية.نت”، إن “الحكومة لم تنفذ قرارها بعد تعرّضها إلى ضغوط من قبل الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس وكذلك بمصراتة”، مضيفاً أن المحمودي “لا يزال يقبع بالسجن في وضع صحي حرج، حيث يعاني من أمراض في القلب، تستوجب علاجاً عاجلاً خارج ليبيا لإنقاذ حياته”.

وطالب المصدر نفسه بضرورة احترام القانون وقرارات القضاء الذي قضى بالإفراج عن المحمودي، داعياً منظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إلى التدخل والإسراع في فكّ أسره، نظراً لحالته الصحية والإنسانية الصعبة”.

