أسعار النفط تعود للارتفاع بعد انخفاض ليوم واحد

العنوان_ليبيا

بعد هبوط استمر ليوم واحد فقط، عاد النفط مجدداً ليحلق أعلى مستوى 64 دولاراً مرتفعاً بنسبة 1.08% في تعاملات اتسمت بالحذر والترقب في ظل اتّجاه الأسواق العالمية لترقب بيانات أميركية تتعلق بمعدلات الفائدة.

في سوق النفط، ارتفع خام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 0.7% إلى 64.39 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.

كما صعد الخام الأميركي “نايمكس” بنحو 41 سنتا، بما يعادل زيادة نسبتها 0.7%، إلى مستوى 57.39 دولار للبرميل، بعدما زاد بنسبة 1.2% في تعاملات يوم الاثنين الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشتد فيه حدة التوترات الجيوسياسية والاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، مع استمرار المحاولات الأوروبية لاحتواء الموقف المتأزم فعلياً بين واشنطن ودول المنطقة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

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