المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “أوليفرأوفتشا”، اليوم الثلاثاء.

وتركز اللقاء على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتأكيد على دور ألمانيا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ومن جانله السفير الألماني موقف بلاده الرافض الحل العسكري والمطالبة بالعمل على وقف إطلاق النار بأسرع وقت.

The post السفيرالألماني: نرفض الحل العسكري ونطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية