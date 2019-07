سويسرا تبحث سبل التعاون المشترك مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشوؤن الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الثلاثاء ، مع الملحق الخاص بالهجرة غير الشرعية بالسفارة السويسرية.

حيث تم خلال اللقاء التباحث حلول موضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية الحد منها، وكما تم مناقشة التعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون المشترك للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة.

