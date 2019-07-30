تأكيد أميركي على الحل السياسي في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال اجتماع عقده مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا “جوشوا هاريس”، مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وذكرت السفارة الأميركية في حسابها بموقع “تويتر”، أن معيتيق وهاريس ناقشا في اللقاء الذي عقد في تونس الثلاثاء، “الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية وتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا”.

وأكدت أن الطرفين “اتفق كلا الطرفين على الأهمية الحاسمة لإنهاء القتال في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية”.

بدورها نقلت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، تأكيد “جوشوا هاريس” أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا.

وتناول الطرفان الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث أشاد الدبلوماسي الأميركي بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين.

وأشارت إدارة التواصل إلى أن اللقاء استعرض الجهود التي تبذل في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على كامل التراب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية