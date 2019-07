السراج: لا توجد وساطات لإنهاء الحرب في طرابلس

المتوسط:

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج عدم وجود وساطات لإنهاء النزاع العسكري في بلاده، في وقت رأى فيه المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى

وقال السراج في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نشرتها على موقعها الثلاثاء، “لا توجد وساطات لإنهاء الحرب بل بيانات ودعوات من قيادات عدد من الدول بضرورة وقف القتال والعودة لمسار التسوية السياسية”.

