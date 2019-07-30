الأعلى للدولة: “مغالطات” بإحاطة سلامة.. وسنرد

أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه يعمل على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن، بشأن الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الرد سيبين ما جاء في إحاطة سلامة من “مغالطات” بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، مضيفا أن الإحاطة تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عمل البعثة الأممية “والانحراف الواضح عن الدور المنوط بها”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة تدارس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، إحاطة سلامة، وقرر الرد كتابيا عليها.

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