سالفيني يعد بـ”موقف صارم” بشأن ليبيا

تلقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، أكد خلاله الأخير على أهمية وقف الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وبحسب بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد جاء الاتصال خلال اجتماع باشاغا بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي، بطرابلس، مبينا أن سالفيني شدد على ضرورة أن تتوقف الدول التي تتدخل في الشأن الليبي من أجل استقرار البلاد.

وأكد الوزير الإيطالي أن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي ليكون موقفها داعيا إلى وقف القتال في طرابلس، مضيفا أن إيطاليا ستكون أكثر صرامة خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع للقتال في طرابلس.

من جهة أخرى، بحث باشاغا مع السفير الإيطالي الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، وتطرق الأخير إلى المجهودات التي تقوم بها إدارة أمن السواحل لحماية السواحل الليبية، خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية