أكد عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري للدولة ، أن الهدنة المقترحة من المبعوث الأممي غسان سلامة، بـ”الخبيثة” مشددا على أنها “مرفوضة” من جانب حكومة الوفاق.

وأضاف الشاطر، أن “هذه الهدنة المطلوبة لا معنى لها لأننا لو نقدس العيد ينبغي أن نحترم الأشهر الحرام .

وأكمل “لن يكون لها أي استجابة لا من حكومة الوفاق الوطني أو قادة المحاور الذين يقاتلون عن العاصمة”.

