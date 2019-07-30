اجتماع بحكومة الوفاق لحل أزمة انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه

عقدت اللجنة المشكلة بحكومة الوفاق لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه، اجتماعًا اليوم مع مسؤولي شركة الكهرباء لبحث حلول الأزمة.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «اللجنة اجتمعت مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومدراء الإدارات، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بوزارة الداخلية، والمختصين في مجال الكهرباء أسباب زيادة طرح الأحمال وبحث الآليات والسبل الكفيلة لمعالجتها».

يشار إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة مع زيادة عدد ساعات طرح الأحمال ونقص قدرات التوليد وتضرر الشبكة العامة والبنية التحتية للقطاع جراء التعديات المتكررة والوضع الأمني في البلاد.

6 قرارات في اجتماع لجنة متابعة أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس

وفي منتصف يوليو، أعلنت غرفة التحكم الرئيسية – طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء عن عُجز يُقدر بـ 1800 ميغاوات، قالت إنها فشلت في سده لعدة أسباب خارجة عن إرادة الشركة.

وأوضحت الغرفة، أن «اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس ومغادرة كل الشركات الأجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية وعدم تمكنها من استكمال المشاريع الجديدة في أوباري والخليج وغرب طرابلس بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية أدى لتسجيل هذا العجز الكبير».

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