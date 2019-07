المتوسط:

علق السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، على الوضع الميداني في البلاد، قائلا إنه “في حالة توقف تام في الوقت الحالي”.

وأضاف السفير بوتشينو في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء، “كان يبدو أن (المشير خليفة) حفتر ربما سيفوز بسرعة”، لكن “بعد ذلك، برز موقف القوات في طرابلس، مصراتة، الزنتان وغيرها”، والذي “قاد الى تعليق التنافس الداخلي لتوحيد الصفوف في جبهة مشتركة”، واليوم “لا يؤدي تصعيد القتال إلى تغيير حالة الجمود على الساحة”.

واستبعد بوتشينو “إمكانية التوصل إلى حل عسكري”، فـ”لا أؤمن سوى بالحل السياسي، ما لم يكن هناك إنقلابا هائلا للأوضاع”. وتابع “يبدو أن حفتر لا يصدق ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة السرّاج، يبدو من الصعب إقناع القوى التي تدافع عنها بالحوار مع العدو”.

ثم تحدث السفير عن دور (إيني)، مستثنيا أن تتأثر الشركة بالوضع الراهن. وقال “تواصل (إيني) السيطرة على 45% من إنتاج النفط والغاز”، وهي “لا تزال الشركة الأجنبية الأكثر أهمية”، فـ”لديها اتفاقات مع شركة (بريتيش بتروليوم) البريطانية، بينما تمتلك مجموعة (توتال) الفرنسية، نسبة 5% تقريباً”.

وأشار بوتشيني الى أن “لا قوات بين تلك المتواجدة على الساحة، هاجمت البنى التحتية التابعة لإيني أبدًا، فهم يعتبرونها تراثًا وطنيًا”، لأن “نصف الغاز الذي تنتجه (إيني) موجه إلى الليبيين”.

وخلص السفير الى القول إن “إيطاليا راضية عن عمل خفر السواحل الليبي”، وهي “تبدي شكوكها بفرضية الهجرة الجماعية من ليبيا”، فـ”في عهد القذافي، كان يعمل في هذا البلد أكثر من مليوني أجنبي”.

The post السفير الإيطالي: نؤمن بالحل السياسي والوضع الميداني في ليبيا في حالة توقف تام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية