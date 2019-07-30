لجنة للوفاق تبحث أسباب زيادة طرح الأحمال

ناقشت اللجنة المشكلة لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء وإمدادات مياه النهر، في اجتماع عقدته، الثلاثاء، أسباب زيادة طرح الأحمال وبحث الآليات والسبل الكفيلة لمعالجتها.

ووفق إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، فقد جاء الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدراء الإدارات، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بوزارة الداخلية، والمختصين في مجال الكهرباء.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء عقدوا عدة اجتماعات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن أزمة الكهرباء ظلت عصية على الحل، وبقي المواطن الأكثر تأثرا بها.

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