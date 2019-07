أبلغ مصدر مطلع رويترز أنه يجري إغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا، اليوم الثلاثاء بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي.

ولم يتضح حتى الآن موقع الصمام. كان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية.

