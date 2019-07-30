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الساعدي يُفتي بجواز القتال في الأشهر الحُرم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفتى المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي باستمرار تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم مع إتفاق ” جمهور العلماء”  على مشروعية ووجوب ” قتال الدفع ” في هذه الأشهر .

وقال الساعدي في ظهور له عبر برنامج  “ الإسلام والحياة ” المذاع على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول من مجلس النوتب أن دفع الصائل والمعتدي لا يختلف فيه شهر من الأشهر الحرم أم لا وأن الإثم يبوء به المُعتدي.

وفيما يتعلق بأضاحي العيد مع صعوبة الحفاظ على لحومها لانقطاع الكهرباء أكثر من 15 ساعة يوميًا ببعض المناطق أفتى الساعدي بجواز توزيع لحومها على الفقراء أما في حالة وجدت في ذلك مشقة فيترك الشخص الأضحية ولا ضير عليه.

وأشار الساعدي إلى أن البلد تعاني حالياً انفلاتاً أمنياً وغيره من أنواع المعاناة بسبب نقص الإيمان كما تطرق في حديثه خلال ذات الحلقة لمصطلح  الدولة المدنية الذي راج مؤخراً قائلاً بأنه مصطلح جديد .

وإعتبر الساعدي أن مثل هذه المصطلحات يجب أن توزن بميزان الشارع وأن اختيار المجتمع من يحكمه هو أصل في الشرع والعرف أما من يريد حكم الناس بالحديد والنار بدون اختيارهم فهو يسير في طريق غير شرعي.

وختم الساعدي حديثه في هذا الإطار مؤكداً على أن من حق أي مواطن العيش في دولة مدنية لاسيما أن هذا المصطلح يعني بالضرورة أن المتحدث به لا يريد حكمًا عسكريًا وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • من هذا الجاهل لكى يفتى وهو يعيش عالة على داعرات تركيا تنفق عليه من الحرام كلب من كلاب النار لا قيمة لفتاويه لانه غير مؤهل للفتوى وقد افتت دار الافتاء المصرية بان الاخوان خوارج العصر وبالتالى فان من يقاتلهم لهم اجر عظيم يوم القيامة كما قال رسول الله وانهم شر خلق الله وقال رسولنا الكريم طوبى لمن قتلهم او قتلوه ووصف صفاتهم وهى تنطبق على الخوان تماما منها انهم يحقرون صلاتكم وصيامهم الى صلاتكم وصيامهم وانهم يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان وانهم يقرآون القران لا يتجاوز تراقيهم ومن صفات الخوارج التى تنطبق على هذا الدجال الذى يفتى بغير علم هو والداعرة الاخوانى الصادق الغريانى انهم يحسنون القول ويسيئون الفعل وهم فى النهاية كلاب النار

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  • اه ياحمار ياحمار تبى فتنة واشعال النار .من هذا الامعة شر خلق الله ليفتى فيما لا يعنيه وهو ابوجهل ويشعل الفتن بين المسلمين ويقبض الثمن من وكلاء اسرائيل فى تركيا وقطر للتفريق بين المسلمين خدمة للمشروع الصهيونى لهدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل وقت انشغال المسلمين بالحروب بينهم بفتاوى صهيونية تصب البنزين على النار مثل هذا الفتات الحمار واحد كلاب النار
    ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا))[1] رواه البخاري في صحيحه.

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  • بالنسبة لجواز القتال في الأشهر الحرم هذا موجود في كتاب الله ، الشهر الحرام بالشهر الحرام ، وإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقعدوا لهم كل مرصد .
    اما بالنسبة للأضحية يوجد تقصير في الخدمات العامة بسبب العشوائية في العمل والاهمال الواضح لبعض موسسات الدولة الاساسية والتركيز على سفاءف الأمور .
    الان لو الباش آغا أمين الداخلية شكل فريق عمل متكامل الأطراف ومتنوع المهام وذو خبرة الموضوع ما ياخذش حتى شهر وتكون المرافق العامة تشتغل بكل كفاءة ، لكن التأجيل والتخاذل والتماطل في ضياع الوقت والسفر من مكان لمكان واختلاس الأموال والجري وراء المصالح الخاصة ، يعتبر تضييع للوقت والمال واهمال لمؤسسات الدولة الاساسية ابتداء من حركة الطيران العالمي حتى المرافق العامة كالصحة والكهرباء والدفاع الوطني والأمن العام والنظافة ورش المبيدات والاهتمام بالحدائق وغيره من السلبيات الي يشوف فيها اي ليبي دون اتخاذ اي إجراءات ، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده او بلسانه او بقلبه وذلك اضعف الإيمان .

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  • مفتى اخر زمن هو وشيخه المهبول المعزول الصادق الغريانى اه يانى فمن يحلل الدعارة ويعيش وسط القذارة ويقبض الثمن من سلطانها الجائر حيث رايت مشهد يدمى القلب شرطيات تركيات متبرجات سافرات تعتقل سيدات مسلمات محجبات من اتباع الداعية الاسلامى رجل البر والتقوى فتح الله جولن بينما الداعرات لديها رخصة مقننة وتعيش فى امان اتفوا عليك باشيخ فانت ساعد الشيطان الايسر والصادق الغريان ساعده الايسر وانتم من ستكون مع الدجال حينما يخرج من العراق وناره جنة وجنته نار فمن يتبعك يضل ومن يحاربكم فهو على الصراط المستقيم من هذا الامعة شر خلق الله ليفتى فيما لا يعنيه وهو ابوجهل ويشعل الفتن بين المسلمين ويقبض الثمن من وكلاء اسرائيل فى تركيا وقطر للتفريق بين المسلمين خدمة للمشروع الصهيونى لهدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل وقت انشغال المسلمين بالحروب بينهم بفتاوى صهيونية تصب البنزين على النار مثل هذا الفتات الحمار واحد كلاب النار
    ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا))[1] رواه البخاري في صحيحه.

    رد

  • مهبول فى اسطنبول شرب الخمر والعيش فى احضان الداعرات حلال بالنسبة له ولشيخه المهبول الفتات الصادق الغريانى بينما الحج الثانى حرام لانه فى بيت الله الحرام ياخرابى نفوخى

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