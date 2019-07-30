«رويترز»: إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا مجددًا

كشفت وكالة «رويترز»، عن «إغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا اليوم الثلاثاء بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي»، حسب نقلت الوكالة عن مصدر مطلع.

وأضافت الوكالة أنه «لم يتضح حتى الآن موقع الصمام». وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية ثم عاد ضخ النفط بيومين.

عودة ضخ النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية

وتسبب الإغلاق الذي استمر 3 أيام في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل يوميًا بقيمة قرابة 19 مليون دولار، وذلك وفق تقديرات مؤسسة النفط، التي أعلنت فرض القوة القاهرة فيه.

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