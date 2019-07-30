«تعليم الوفاق»: لجان فرعية لتسجيل الطلبة النازحين المتقدمين ﻻمتحانات الثانوية

اجتمعت لجنة شؤون الطلبة النازحين بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، لمتابعة شكاوي الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2018 – 2019؛ لتسهيل عملية تسجيلهم وإرسال بياناتهم لجهات المختصة للوزارة.

وقال رئيس لجنة الطلبة النازحين، عبدالله اﻷشتر، إن «اللجنة شكلت عدة لجان فرعية بعدد المدن والمناطق التي استقبلت النازحين جراء اﻻشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس».

وأكد أنه «سيتم اﻹعﻻن على مقار هذه اللجان عبر موقع وصفحة وزارة التعليم خﻻل اليومين القادمين لتسهيل عملية التواصل مع أبنائنا الطلبة».

اجتماع تشاوري لبحث الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية

يشار إلى أن رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، الدكتور محمد العتوق، عقد أمس اجتماعا تشاوريا مع مساعد مدير أمن طرابلس، العميد رمضان برباش؛ لبحث الترتيبات الأمنية لتأمين مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا