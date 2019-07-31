الدعم المركزي يشرع في تنفيذ خطة تأمين بلديتي تاجوراء والقربوللي

قـام فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تـاجوراء، بـتأمين بـلديتي تـاجوراء والـقربوللي، بعد تعليمات رئـيس الـفرع، ضـمن خـطة أمـنية تـهدف لـتأمين وحـماية الـطوق الأمـني للـعاصمة طـرابلس الـكبرى.

وأوضحت الإدارة، إتمام عملية تجهيز قوة أمنية لتنفيذ الخطة، لتأمين مداخل ومخارج البلدية، وحماية مؤسسات الدولة الحيوية، وضـبط الـمُخالفين وتـسهيل حـركة الـسير للـمواطنين بالـطريق السـاحلي وتـفعيل عـمل الـبوابات والـتمركزات الأمـنية.

وأشارت إدارة الدعم المركزي في تاجوراء، إن عملية التأمين تتم بشكل دوري ومستمر على مدار 24 ساعة.

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