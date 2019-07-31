أزمة انقطاع الكهرباء تتواصل في ليبيا.. وتصل مدة انقطاعها لـ 14 في بعض المناطق

ذكر نشطاء في مدينة طرابلس، إن أزمة انقطاع الكهرباء، لم تنتهي منذ فترة، وأن ساعات انقطاعها ما تزال متواصلة، متسائلين عن موعد نهاية الأزمة التي يعيشونها، التي ازدادات وتيرتها بعد ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح نشطاء على مواقع التواصل عبر صفحاتهم، إن انقطاع الكهرباء في منطقة زاوية الدهماني، امتدت لعشر ساعات بشكل يومي، وأشار آخرون إن منطقة حي دمشق، وصل فيها انقطاع الكهرباء إلى 14 ساعة.

وتابع آخر من منطقة سوق الجمعة، إن منطقته تنقطع فيها الكهرباء لمدة 11 سعاة يوميًا، مشيرا إن سوق الجمعة من المناطق التي تواجه أزمة مضاعفة في طرح الأحمال، بحسب وصفه.

وفي منطقة انجيلة، وصلت فيها ساعات انقطاع الكهرباء، إلى قرابة 18 ساعة يوميًا، أما جنزور، لمدة 3 ساعات يوميًا تنقطع فيها الكهرباء. وحول منطقة السراج فإن انقطاع الكهرباء فيها وصل قرابة 6 ساعات يوميًا.

وتعاني مناطق العاصمة والأخرى المحاذية لها، لأزمة انقطاع الكهرباء منذ فترة طويلة، وينتظر أهالي الذين يواجهون الأزمة في مناطقهم، الحلول الممكنة لإنهاء معاناتهم، التي انعكست على حياتهم اليومية بشكل سلبي.

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