مساعدات إنسانية من إيطاليا للمهاجرين غير القانونيين في طرابلس

قدّم فرق العمل التابع لمنظمة شيفا الإيطالية، مساعدات إنسانية للمهاجرات غير القانونيات، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بمنطقة طريق السكة.

واحتوت المساعدات على علب حفاظات وبسكويت مغذي للأطفال، بحسب ما أوضحه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، عبر صفحته على الفيسبوك.

وفي وقت سابق، قدّم فريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة، العلاج المجاني وتقديم الخدمات الصحية، للمهاجرين غير القانونين، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وأشار الجهاز، أن رئيس الشؤون الاجتماعية بسفارة جمهورية النيجر بطرابلس، قام بزايرة مقر جهاز مكافحة الهجرة في العاصمة، لتسجيل المهاجرات غير الشرعيات من جنسية النيجر.

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