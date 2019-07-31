الأعلى للدولة يشكك في حيادية البعثة الأممية

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه بصدد مخاطبة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كتابياً بشأن ما جاء من “مغالطات” في إحاطة المبعوث الاممي، غسان سلامة للمجلس والتي “تثير الكثير من الشكوك حول حيادية” عمل البعثة في ليبيا.

ووفق تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي للأعلى للدولة على موقعه الرسمي في منصة (فيسبوك)، فإن “مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة تدارس مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، يوم الثلاثاء، الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين”.

وأضاف “يعمل المجلس على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبيّن ما جاء في هذه الإحاطة من مغالطات بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، والتي تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عملها والانحراف الواضح عن الدور المناط بها”.

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