جهود متواصلة لخدمة الحجاج الليبيين بعد وصولهم الأراضي المقدسة

وصل فوج الحجاج الليبيين، لفندق أنجم المقر الرئيسي لبعثة الحج، قادمًا من مطار معيتيقة الدولي، وكانت في استقبالهم اللجان المختصة بالإشراف على الحجاج الليبيين.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، في وقت سابق، إن رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا عقد اجتماعا مع رئيس اللجنة العليا بموسم الحج لهذا العام، محمد احميدة العباني، وبحضور أعضاء اللجنة العليا وبقية اللجان العاملة، الإدارية، والنقل، والمشاعر، و الخدمات، والمتابعة، والإعلامية. مناقشة الخطة الموضوعة لنقل وتفويج وتصعيد الحجيج ليلتي الثامن والتاسع من ذي الحجة.

وصرّح رئيس المكتب، أن رحلة الحج تسير وفق الخطة الموضوعة، وإن عملية التنسيق على راحة الحجاج الليبيين تُشرف عليها اللجان المختصة.

وأشار الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك، إن لجنة النقل تولت وضع خطة متكاملة بالخصوص، بمشاركة اللجان الأخرى، لتتم حركة الحجاج بشكل انسيابي ومتكامل.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي، إن فريق الطوارئ التابع لها، ما يزال يؤدي واجبه التطوعي، لرعاية الحجاج الليبيين، والوقوف معهم إلى حين انتهاء عملية صعودهم للطائرات، ووصولهم بسلام إلى بيت الله الحرام، في الأراضي المقدسة.

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