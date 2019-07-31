أميركا تجدد دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة

قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للإدارة والإصلاح، السفيرة شيريث نورمان شاليه، إن «الصراع المتواصل في طرابلس الذي دخل شهره الرابع يتيح الفرص للإرهابيين لإعادة تجميع صفوفهم، مما يهدد استقرار إنتاج النفط في ليبيا، ويغذي الوضع الإنساني المتدهور».

وأضافت شاليه في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية عبر موقع «تويتر»، إنها «طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة العاجلة لعملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة»، داعية في الوقت نفسه «جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي غسان سلامة بطريقة بناءة، ومع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى حل سياسي طال انتظاره لهذه الأزمة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية