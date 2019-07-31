“داخلية الوفاق” تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي “حفتر”

وجه وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، مصلحة الأحوال المدنية بفتح تحقيق فيما أثير بشأن حذف لقب نجلي المشير خليفة حفتر، صدام وبلقاسم، من منظومة الرقم الوطني.

وطلب باشاغا بتحديد من قام بعملية الحذف وإجراء التعديل، وأعطى الأمر بذلك، مع إحالته إلى النيابة، وفق بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الثلاثاء،.

وأشارت الوزارة في بيانها، “إلى توفر معلومات عن نية الاثنين الحصول على الجنسية من قبرص، مقابل مبالغ مالية تدفع على شكل استثمار”.

كما اتهمتهما داخلية “الوفاق” بمحاولة الهرب من عمليات مصرفية مشبوهة وقيود جنائية خاصة، مبينة أن صدام حفتر متهم من قبل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بليبيا، في واقعة الاستيلاء على أموال فرع المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية.

المصدر: RT – “داخلية حكومة الوفاق” الليبية