ألمانيا تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

جدد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، دعوة بلاده إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بـ«أسرع وقت»، وذلك خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق.

وبحث الطرفان التطورات في حرب العاصمة، كما تناولا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام لحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتطرق الطرفان إلى مناقشة استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والتأكيد على دور ألمانيا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

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