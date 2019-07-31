بحث كيفية التصدي لظاهرة البناء العشوائي بطبرق

عقد بالمجلس التسييري لبلدية طبرق أمس الثلاثاء اجتماعًا، لمناقشة البناء العشوائي بالمدينة بعد ثورة 17 فبراير، ووضع حلول لهذه الظاهرة المخالفة.

مدير مكتب التخطيط العمراني بطبرق “المهندس محمد على سالم” أكد أن الاجتماع وضع حلول لإيقاف ظاهرة البناء العشوائي التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الأخيرة، والتعديات على المخططات العامة واستنزاف التوسعات المستقبلية للمدينة.

وأضاف في تصريح لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن الاجتماع أكد على حصر جميع المخالفات داخل وخارج المخطط، وإثبات حالات التعدي للعمل على الوقف الفوري لأي بناء دون إجراءات رسمية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا