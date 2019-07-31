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مقترحات دولية لحماية المهاجرين في المراكز قرب اشتباكات العاصمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لقاء لبحث حماية اللاجئين والمهاجرين في مراكز الإيواء القريبة من مناطق النزاع حول طرابلس.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع شهد تقديم مقترحات من ممثلي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في هذا الشأن، وفق بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين تبادلوا الآراء بشأن تلك المسألة بشكل موسع، في حضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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