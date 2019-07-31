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الطقس في ليبيا ليوم الاربعاء

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 31 يوليو 2019 (وال)- يستقر الطقس اليوم الأربعاء على الساحل مع رطوبة نسبية عالية بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب والوسط.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29 -35) درجة مئوية بينما تصل في الدواخل (39) درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (30 – 34) درجة مئوية اما على الدواخل (40) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41 – 46) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 – 44) درجة مئوية. (وال – بنغازي) ر ع / رس

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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