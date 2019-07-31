ضبط 10000 من حبوب الهلوسة بطبرق قادمة من بنغازي

تمكن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي طبرق اليوم من ضبط شخص قادم من مدينة بنغازي بحوزته أقراص هلوسة نوع (بوتريلا).

مصدر أمنى رفيع المستوي بقسم البحث الجنائي طبرق أكد أن هذه الحبوب تعتبر من أخطر أنواع الحبوب الهلوسة وقد تم ضبط المتهم بعد إعداد كمين محكم له، موضحًا في تصريح لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن الكمية المضبوطة قدرت بعدد عشرة آلاف قرص.

وأضاف المصدر أن المضبوط كان بحوزته عدد 2علبة متفجرة نوع جلاطينة محلية الصنع وكان ينوي ترويج هذه الأقراص بمدينة طبرق، مقدمًا شكره لكل أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي طبرق لما بذلوه ويبذلونه من أجل هذا الوطن والمواطن وتحقيق الأمن.

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