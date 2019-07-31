انعقد بقاعة مستشفى بن سينا التعليمي بسرت الملتقى العلمي الأول لأطباء مدينة سرت في الداخل والخارج تحت شعار (معا من اجل مدينة سرت) برعاية جامعة سرت وبالتعاون مع مستشفى بن سينا التعليمي والخدمات الصحية ببلدية سرت والذي يتواصل يومان وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى عميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس جامعة سرت الدكتور احمد المحجوب والكاتب العام للجامعة الدكتور عبد الله مهلهل ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فتحي الكاسح عميد كلية الطب بسرت وعضو المجلس البلدي سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية سالم أبو خريص ومدير عام مستشفى بن سينا بسرت الدكتور محمد محمد السريتي ومدير قطاع الصحة بسرت الدكتور خبيقة السيوي ورئيس مجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق المعداني ورؤساء الاقسام الطبية بمستشفى بن سينا بسرت وعدد من الاطباء الاستشاريين والاخصائيين بالمرافق الصحية سرت وعدد من واعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت وعدد من مسؤولي القطاعات المكاتب الخدمية والشركات بسرت وعدد من مراسلي وسائل الاعلام المختلفة بسرت.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فتحي الكاسح عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت في تصريح صحفي أن هذا الملتقى شارك فيه أكثر من 80 طبيباً وطبيبة يعملون بالداخل والخارج في سلطنة عمان والمانيا وبريطانيا ومصر وتونس وكندا والسويد والجزائر.

وأوضح أن محاور الملتقى تتعلق بالجديد في تشخيص وعلاج التهابات المسالك البولية لدى الاطفال واستخدامات آخر التطبيقات الليزر في طب الجلدية.

كما يناقش المشاركون الأطباء في الملتقى ملف الأخطاء الطبية الشائعة وكيفية علاجها والحالات الطارئة في جراحة الأوعية الدموية والمستجدات في حالات الطوارئ لجراحة العظام والاضطرابات النفسية الشائعة عند الاطفال وأمراض النساء والباطنة أيضا.

وأشار الدكتور فتحي الكاسح رئيس اللجنة أن الهدف من انعقاد الملتقى هذا هو التأكيد على الروابط والترابط بين الخريجين والكلية الطبية بسرت والاستفادة من خبرات وكفاءات الاطباء الاستشاريين الليبيين من أبناء مدينة سرت في الخارج ومتابعة الجديد في التخصصات الطبية المختلفة.

كما يهدف الملتقى أيضا إلى دعم المراكز التدريبية بكليات الطب البشري وجامعة سرت والرفع من التقييم العلمي بالجامعة وتطوير الملتقى الى مؤتمر في السنوات القادمة واعتماد تاريخ محدد لانعقاده بسرت سنويا.

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