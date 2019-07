إيطاليا تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين في طرابلس

المتوسط:

أعلنت منظمة شيفا الإيطالية، تقديم مساعدات إنسانية للمهاجرات غير الشرعيات، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بمنطقة طريق السكة.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، عبر صفحته على “الفيسبوك” أن المساعدات احتوت على علب حفاظات وبسكويت مغذي للأطفال.

وفي وقت سابق، قدّم فريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة، العلاج المجاني والخدمات الصحية، للمهاجرين غير الشرعين، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

