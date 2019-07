المتوسط:

التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، ممثلي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، و نائب وزير الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة، يوم الثلاثاء، 30 يوليه 2019، في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا.

وأوضحت البعثة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء تبادلا موسعا وبناء للآراء والمقترحات لحماية حياة اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز القريبة من مناطق النزاع حول طرابلس

The post بعثة الاتحاد الأوروبي تبحث مقترحات حماية المهاجرين في مناطق النزاع حول طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية