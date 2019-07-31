“البنتاغون” يتطلع لحلول دبلوماسية لأزمة ليبيا

كان الملف الليبي حاضراً خلال لقاء جمع وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” بنظيره المصري الفريق أول محمد زكي، بمقر البنتاغون بولاية فيرجينيا.

الاجتماع الذي تمحورت نقاشاته حول الملفات الأمنية المُشتركة بين الولايات المُتحدة الأميركية ومصر، خاصة تلك المعنية بقضايا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبّر خلاله وزير الدفاع الأمريكي عن تطلع بلاده للتعاون أكثر مع مصر فيما يخص إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة في ليبيا.

إسبر أكد أن واشنطن تُقدّر الجهود المصرية في مكافحة الإهاب، وتُرحّب بالتعاون معها بهدف دعم تحقيق الاستقرار في المنطقة، بحسب بيان نشره البنتاغون على موقعه الرسمي.

وإلى جانب الملف الليبي، ناقش وزيرا الدفاع جُملة من الملفات المهمة أبرزها مكافحة الإرهاب والأمن البحري وبناء القدرات، إضافة إلى الملف الإيراني.

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