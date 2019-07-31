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مصدر عسكري: الجيش يضع اللمسات الأخيرة لاقتحام طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر عسكرية مطلعة مُقربة من الجيش الوطني، أن القيادة العامة تستعد لإصدار أوامرها باقتحام طرابلس قبل حلول عيد الأضحى.

وأفادت ذات المصادر في تصريحات لصحيفة “البيان” بأن القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات محاور القتال لمُتابعة إدارة عملية تحرير العاصمة والهجوم على مواقع تمركز المجموعات المُسلحة.

وتصدّرت التعليمات المعنية بتأمين المدنيين أثناء المعركة اجتماع حفتر مع قيادات المحاور، إضافة إلى سُبل تأمين المدينة فور انتهاء العملية.

وحضر الاجتماع كل من اللواء محمد بن نايل، وآمر مجموعات الردع بالقيادة العامة، وآمر منطقة براك العسكرية، إلى جانب عدد من القادة الميدانيين.

يُشار إلى أن محاور القتال شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات كانت الأعنف منذ إطلاق الجيش الوطني لعملية “تحرير طرابلس” مطلع أبريل الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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