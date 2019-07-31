من المستفيد من الصراع في ليبيا؟

اهتمت الصحف اليوم بالصراع في ليبيا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر. صحيفة لاكروا الفرنسية قالت إن المهربين والجماعات الإرهابية يحاولون الاستفادة من الصراع. ترد الصحف الجزائرية على خطاب قائد أركان الجيش الذي ألقاه يوم أمس، وتهتم الصحف كذلك بخطاب العاهل المغربي بمناسبة مرور 20 عاما على توليه الحكم. في باقي الشؤون: الأوضاع في هونغ كونغ وانعقاد أول جلسة استماع في لندن للنظر في النزاع الدائر بين حاكم دبي وزوجته السابقة.

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