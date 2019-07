وزير “عمل الوفاق” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من المركز الليبي الكوري لمهن البناء

المتوسط:

أشاد وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين خلال حضوره حفل تخريج دفعات جديدة بالمركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد، بمجهودات المركز وحرصه على تدريب وتأهيل الشباب الليبي لما يتطلبه السوق العمل.

وقال الامين خلال اطلاعه على اقسام المركز ووقوفه على التحديات والصعوبات الاي تواجه المركز مؤكدا حرص الوزارة على تذليل هذه الصعاب والعمل على حلحلتها باقرب وقت.

من جانبة نظم المشرفين والاختصاصيين حفل تخريج لعدد من الاقسام وهي ( التمديدات الكهربائية المنزلية؛ دوائر التحكم بالقوس الكهربائي؛ ابسمكرة الصحية؛ اعداد مقاول في مجال البناء).

يذكر ان المركز الليبي التابع لوزارة العمل والتأهيل خرج في وقت سابق عددا من المتدربين في مجالات متنوعه وفقا للجدول التدريبات.

