المتوسط:

شن سلاح الجو التابع للجيش، غارات ليلية على مواقع وتمركزات لقوات الوفاق في مدينة غريان، حسبما أفاد مصدر عسكري في تصريحات صحفية

وكان سلاح الجو قد استهدف، أمس، شاحنتين محملتين بالذخيرة تابعتين لمسلحي الوفاق في محور عين زارة، جنوب العاصمة طرابلس.

The post “سلاح الجو” يشن غارات على غريان وعين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية