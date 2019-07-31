بلدية بنغازي تتعاون مع كلية الصحة العامة في مجال البيئة

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع أعضاء هيئة تدريس كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي الطبية، على وضع آلية عمل مشتركة تمكن الكلية من متابعة البيئة والصحة العامة في البلدية.

وستقترح الكلية من خلال تلك الآلية الحلول المناسبة للمشاكل البيئية في بنغازي، كما ستدرب العناصر البشرية العاملة في المجال، إضافة إلى الاستفادة من مختبر الكلية في إجراء الاختبارات المعملية، وفق بيان أصدرته بلدية بنغازي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء التنسيق والتعاون بشأن تقديم الاستشارات العلمية وبرامج التدريب، ورفع مستوى العناصر العاملة في مجال البيئة والصحة العامة، إضافة إلى إقامة الدراسات العلمية لتحديد المشاكل والمعوقات وأسبابها واقتراح أدوات العلاج الفاعل، فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والصحة العامة.

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