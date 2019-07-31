غارات ليلية لسلاح الجوّ على مواقع للمليشيات في غريان وعين زارة

طرابلس 31 يوليو 2019 (وال) – شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة غارات جوية ليلة البارحة الثلاثاء .

وقال المركز الإعلامي لغرفة علميات الكرامة، إن مقاتلات سلاح الجو تمكنت من استهدف شاحنتين محملتين بالذخيرة والعتاد، كانت متجهة لتزويد المليشيات بالأسلحة والذخائر في محور عين زارة جنوب طرابلس.

المركز أوضح أن الغارات الجوية لم تتوقف ليلة البارحة، لافتًا إلى أن الضربات كانت دقيقة، منبها إلى أنه تم استهداف الميليشيات بمنطقة عمليات غريان.

ونوه المركز إلى أن محور الخلة ووادي الربيع وعين زارة شهد اشتباكات عنيفة، وتمكنت من خلالها القوات المسلحة من السيطرة على مواقع كانت تستخدمها المليشيات كنقطة دفاع في طريق تقدم طلائع القوات المسلحة .

كما تجددت الاشتباكات العنيفة بمحور عين زارة بين القوات المسلحة العربية الليبية، ومليشيات الوفاق، حيث تحرز القوات المسلحة تقدماً ملحوظاً في المحور وتسيطر على مواقع جديدة. (وال – طرابلس) ع ع

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