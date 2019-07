خطة أمنية لحماية الطوق الأمني للعاصمة طرابلس

المتوسط:

قام رئيس الدعم المركزي – فرع تاجوراء بإصدار التعليمات الصارمة والحازمة لتأمين بلديتي تاجوراء القربوللي بشكل كامل.

ويأتي ذلك ضمن خطة أمنية تهدف لتأمين وحماية الطوق الأمني للعاصمة طرابلس الكُبرى ، حيث تم وضع خطة أمنية وتجهيز قوة لتنفيذ هذه الخُطة من قِبل فرع تاجوراء وتأمين مداخل ومخارج البلدية ومؤسسات الدولة الحيوية ودعم الأجهزة الأمنية بها لتأدية مهامها على الشكل المطلُوب ، وتطبيق القانون وضبط المُخالفين له وتسهيل حركة السير للمواطنين ومواجهة المشاكل الأمنية وحلحلتها وتفعيل البوابات الأمنية والتعامل بحزم حيال كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والنظام العام وتأدية الواجب الوطني على أكمل وجه.

ولاتزال الوحدات الأمنية التابعة لفرع تاجوراء تقوم بتمشيط المنطقة بالكامل بشكل دوري ومُستمر طيلة (24ساعة) لضبط الأمن بالصورة الصحيحة.

