البحث الجنائي بطبرق يضبط كمية كبيرة من أخطر أنواع المخدرات

تمكن أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي طبرق اليوم من ضبط شخص قادم من مدينة بنغازي بحوزته أقراص هلوسة نوع (بوتريلا).

وأوضح البحث الجنائي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذا النوع من أقراص الهلوسة يعتبر من أخطر أنواع الحبوب.

وأفاد البحث الجنائي، أنه بعد إعداد كمين محكم له تم ضبط المجرم وبحوزته حوالي 10000 قرص وعدد 2علبة متفجرة نوع جلاطينة محلية الصنع، مشيرا إلى أنه كان يعتزم ترويج هذه الأقراص بمدينة طبرق.

