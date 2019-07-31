تدمير مخازن للأسلحة في غارات جوية على المليشيات في غريان

غريان-العنوان

شنّ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارات جوية دقيقة، على مواقع تابعة للمليشيات في منطقة عمليات غريان استمرت حتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

ودمرت الغارات الدقيقة مواقع مستغلة من قبل المليشيات لخزين الأسلحة والذخيرة.

وقصف سلاح الجو شاحنتين للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، محملتين بالذخيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس.

ميدانيًا قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن معارك يوم الثلاثاء في الخلة ووادي الربيع وعين زارة شهدت سيطرة الجيش على تبة دفاعية كانت تعوّل عليها الميليشيات في الدفاع كنقطة حصينة في طريق تقدم الجيش واصبحت الآن ضمن أماكن سيطرة القوات المسلحة.

وأطلقت القوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الرابع من أبريل الماضي، معركة طوفان الكرامة، لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

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