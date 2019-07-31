التجارة والصناعة ببنغازي تكشف قيمة اعتمادات توريد الأضاحي

نقلت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، عن مصدر مطلع رفيع المستوى يعمل بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أن عدد الشركات المتحصلة على اعتمادات لتوريد الأضاحي في شهري يونيو ويوليو بلغت 47 شركة تمارس نشاطها التجاري في عموم ليبيا.

وأوضحت الغرفة، أنه وبحسب ذات المصدر، فأن قيمة الاعتمادات التي مُنحت لهذه الشركات بلغت 34 مليون يورو و13 مليون دولار.

هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق منتصف شهر يوليو لكافة الشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ 183 وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على أسعار الأضاحي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا