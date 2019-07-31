اليونيسف تدعو لوضع حد فوري للعنف وإبعاد الأطفال عن الأذى في ليبيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، عن قلقها تجاه قصف مدرسة ثانية في طرابلس في حي تاجوراء، في أقل من 48 ساعة، وحرمان حوالي 1٬300 طالب وطالبة من استئناف تعليمهم بعد العطلة الصيفية في أوائل سبتمبر 2019.

وقال المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تشعر بالقلق من أن طبيعة النزاع قد تغيرت وتزايد وضع الأطفال وأسرهم في خط المواجهة ففي 29 يوليو، تعرضت مدرسة “بن الاشهر” للقصف مما تسبب في أضرار بالغة في عشرة فصول وثلاثة معامل وثمانية مكاتب إدارية”.

من جهته قال مدير المدرسة خالد النبيشي، “الأضرار كانت جسيمه للغاية، تم ألحاق الضرر بحجرة المنظومة الرئيسية للمدرسة والتي تشتمل على معلومات جميع التلاميذ وكذلك حجرة المُعلِمات التي تم صيانتها مؤخرا. نتمنى أن يتم صيانة المدرسة ليتمكن الطلاب من الالتحاق بالعام الدراسي 2019 -2020”.

وأكدت اليونيسف، على ضرورة أن تكون المدارس والمستشفيات أماكن آمنة للأطفال حتى في أوقات الحروب، مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى وضع حد فوري للعنف وإبعاد الأطفال عن الأذى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا