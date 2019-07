المتوسط:

أصدر المصرف المركزي في طرابلس، الأربعاء، بيانات تظهر رصد 120 مليون دينار سيولة مالية لفروع مصرفي الجمهورية والوحدة في العاصمة، خلال شهر يوليو الجاري.

وبين المصرف في البيانات التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن السيولة توزعت بواقع 80 مليون دينار مخصصة لــ 55 فرعًا لـ«الجمهورية»، و40 مليونًا ضخت في 18 فرعًا لـ «الوحدة»

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، أصدر تعليماته أمس الثلاثاء بالشروع في بيع 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وبين مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن تعليمات الكبير جاءت بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

The post «المركزي»: رصد 120 مليون دينار لمصرفي الجمهورية والوحدة خلال يوليو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية