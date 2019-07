مباحثات مصرية أمريكية للأزمة الليبية

المتوسط:

بحث وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” مع نظيره المصري الفريق أول محمد زكي، تطورات الأزمة الليبية.

وتمحور الاجتماع الذي عقد بمقر البنتاغون بولاية فيرجينيا.، حول الملفات الأمنية المُشتركة بين الولايات المُتحدة الأميركية ومصر، خاصة تلك المعنية بقضايا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تطلع بلاده للتعاون أكثر مع مصر فيما يخص إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة في ليبيا.

وأكد إسبر، أن واشنطن تُقدّر الجهود المصرية في مكافحة الإهاب، وتُرحّب بالتعاون معها بهدف دعم تحقيق الاستقرار في المنطقة، بحسب بيان نشره البنتاغون على موقعه الرسمي.

