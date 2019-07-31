هذه هو موعد محاكمة هاشم العبيدي

أعلنت محكمة بريطانية، بدء محاكمة شقيق سلمان العبيدي منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي أوقع 22 قتيلاً العام 2017، في نوفمبر المقبل.

ويتهم هاشم العبيدي -شقيق سلمان، 22 عاما-بشراء مواد كيميائية تستخدم في صناعة العبوات وصنع صواعق للعبوة كما والمساهمة في شراء سيارة لتخزين المكوّنات.

وكان سلمان العبيدي قد فجّر نفسه في 22 مايو 2017 عند مخرج قاعة كبرى للحفلات، كانت تحيي فيها مغنية البوب الأميركية أريانا غراندي حفلاً موسيقياً. وقتل 22 شخصاً في الاعتداء، بينهم سبعة أطفال، فيما أصيب نحو مئة بجروح.

واعتُقل هاشم العبيدي بعد أيام من تنفيذ شقيقه الاعتداء الانتحاري، لكّنه لم يسلّم لبريطانيا إلا في يوليو الحالي.

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