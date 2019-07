خاص المتوسط/ حنان منير:

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، مقتل الحاج، ميلود امبية، وحفيدته، جراء سقوط قذيفة على الأحياء السكنية بمنطقة ( الهضبة البدري ) بالعاصمة طرابلس.

