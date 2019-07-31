في رسالة موجهة للبعثة الأممية.. خارجية المؤقتة تعرب عن استعدادها لنقل المهاجرين لأماكن آمنة

البيضاء-العنوان

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عن استعدادها الكامل لنقل المهاجرين من مناطق الاشتباكات إلى مناطق آمنة بالتنسيق مع القوات المسلحة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

وطالبت خارجية المؤقتة، في مذكرة شفوية، وجهت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية في ليبيا بتزويدها بمواقع وأعداد وجنسيات المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء بطرابلس وضواحيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه حكومة الوفاق ضغوطات متزايدة من قبل المنظمات الدولية بشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء في طرابلس.

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