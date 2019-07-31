خاص المتوسط/ حنان منير:

انتقد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة أمام مجلس الأمن، معتبرا إياها “لم تكن كافية، لا تنتج حلا، ولا تبين الحق من الباطل”.

وقال السعيدي، الأربعاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” إن سلامة لا زال يراهن على المسار الخطأ، والمنهج الخطأ”.

وأكمل السعيدي، ” إن سلامة أشار إلى كلمات حقيقة مثل من الصعب في أي مكان بناء دولة والسلاح خارج السلطة”، مضيفا ” أيضا استعمل سلامة المهاجرين غير الشرعيين كورقة للضغط على الرأي العام العالمي الذي حاولت المليشيات المسلح الزج به في الصراع”.

وتابع، ” سلامه قالها بكل صراحة أن مطار امعتيقة يستعمل للأغراض العسكرية وتشغيل الطائرات المسيرة منه”.

وانتقد السعيدي، ” كلام سلامة عن اختطاف عضو مجلس النواب، سهام سرقيوه، وتجاهل اختطاف العروسي وزير النفط السابق، مضيفا ” كما أنه لم يتطرق لأحوال فزان ومرزق تستغيث والجنوب بأكمله يستغث لا كهرباء ولا وقود ولا غاز ولا سيولة”.

وأضاف السعيدي، ” الخلاصة بأن سلامة لمس حقيقة لا مناص منها وهي استمرار الجيش لتحرير العاصمة والذي ينطوي تحت سلطة تشريعية واحدة ألا وهو مجلس النواب”.

وأكد عضو مجلس النواب على عدم التعويل على إحاطة سلامة والمجتمع الدولي، مشددًا على أنهم يعولون على أبناء المؤسسة العسكرية التابعين للقيادة العامة، وأبناء الشعب الداعمين لها، في استرجاع الوطن من العصابات، والمجموعات الإرهابية، والخارجين عن القانون، والعملاء”

وأشار السعيدي، إلى أن الحل السياسي بعد إنهاء العمليات العسكرية هو تشكيل مجلس النواب لحكومة وحدة وطنية”.

The post السعيدي لـ«المتوسط»: إحاطة «سلامة» لا تنتج حلاً appeared first on صحيفة المتوسط.

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