سيلدن: داعش يحتفظ بموارد مالية في ليبيا 

قال مراسل الأمن القومي في إذاعة صوت أمريكا “جيف سيلدن” إن تقريرا أمميا أعدته لجنة الخبراء المكلفين بمتابعة القاعدة وداعش يشير إلى أن منتسبي داعش يشكلون تهديدا كبيرا في المنطقة الجنوبية من الصحراء الليبية، الممتدة من جنوب حقول النفط في الشرق إلى الحدود مع الجزائر في الغرب.

وأشار “سيلدن” في سلسلة تغريدات له على تويتر إلى أن داعش ما زالت تحتفظ بموارد مالية جيدة في ليبيا، من خلال الاستثمار ببعض الشركات المتوسطة والصغيرة، ومن خلال تحويلات الأموال في بعض المدن الساحلية.

وأكد مراسل الأمن القومي في إذاعة صوت أمريكا تحرك عدد قليل من أفراد داعش في سوريا والعراق نحو ليبيا والجزائر التي قامت مؤخرا بإيقاف نحو 100 سوري.

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